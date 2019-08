"Dor e Glória" narra uma série de reencontros de Salvador Mallo, um veterano realizador de cinema no seu declínio. Alguns deles, doenças físicos, outros lembranças: a sua infância nos anos 60, quando ele emigrou com os seus pais para Paterna, uma cidade em Valência em busca de prosperidade, o primeiro desejo, o seu primeiro amor adulto e em Madrid dos anos 80, a dor da rutura desse amor quando ainda estava vivo e pulsante, escrevendo como única terapia para esquecer o inesquecível, a precoce descoberta do cinema e do vazio, o imensurável vazio diante da impossibilidade de continuar a filmar.

"Dor e Glória" fala da criação, da dificuldade de separá-la da vida e das paixões que lhe dão sentido e esperança. Na recuperação do seu passado, Salvador encontra a urgente necessidade de narrá-lo e, nessa necessidade, encontra também a sua salvação.

Sem pretensão, "Dor e Glória" é a terceira parte de uma trilogia de criação espontânea de Pedro Almodóvar que demorou 30 anos a ficar completa. As duas primeiras partes são "A Lei do Desejo" e "Má Educação". Nos três filmes, os protagonistas são personagens masculinas e realizadores de cinema e, em todos, o desejo e a ficção cinematográfica são os pilares da narração mas o modo como a ficção se cruza com a realidade difere em cada um deles. Ficção e vida são parte da mesma moeda, e a vida sempre inclui dor e desejo.

Este novo filme esteve em competição na Seleção Oficial do Festival de Cannes e foi Vencedor do Prémio de Melhor Ator, Antonio Banderas, no papel de Salvador. Conta ainda com a participação especial de Penélope Cruz e fazem parte também do elenco Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas e Julieta Serrano, entre outros.

5 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A PRIS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Alvaláxia (Lisboa), a 4 de setembro pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Alameda Shop & Spot (Porto), a 4 de setembro pelas 21h30.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 3 de setembro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.