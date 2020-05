Em tempos de COVID-19, a Comic Con Portugal organiza um conjunto de sessões de cinema em que os participantes terão a possibilidade de assistir a antestreias e filmes icónicos que marcaram a cultura pop nos últimos anos, na segurança do interior das suas viaturas.

Sempre no Jardim Municipal de Oeiras, a primeira sessão decorre no dia 1 de junho para assinalar o Dia Mundial da Criança, com a antestreia exclusiva do filme familiar de comédia e ação, "O Meu Espião", distribuído pela Cinemundo.

O filme é protagonizado por Dave Bautista e terá estreia nacional nos cinemas logo que estes possam retomar a sua atividade.

Haverá sessões até dia 7, com a entrada no recinto e estacionamento sempre a partir das 20 horas e a exibição de "Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal" entre as 20h30 e 21h20. A exibição do filme começa às 21h30 (sexta e sábado têm também uma segunda sessão às 00h30).

O Drive in Comic Con Portugal Sessions é um evento gratuito, mas os interessados têm que fazer uma reserva antecipada.

A PROGRAMAÇÃO

DIA 1 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "O Meu Espião"

DIA 2 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "Era uma vez em… Hollywood"

DIA 3 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "Parasitas"

DIA 4 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "IT 2"

DIA 5 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – 23h30 – "La La Land"

00h30 – "Brightburn: O Filho do Mal"

DIA 6 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – 23h30 – "Homem-Aranha: Longe de Casa"

00h30 – "John Wick 3"

DIA 7 DE JUNHO

20h00 – Entrada no recinto e estacionamento de viaturas

20h30 – 21h20 – Conteúdo Exclusivo da Indústria e Conteúdo Comic Con Portugal

21h30 – "After"

PASSATEMPO

A Comic Con Portugal e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 2 lugares para cada uma das sessões drive-in da Comic Con Portugal, a decorrer de 1 a 7 de junho no Jardim Municipal de Oeiras.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 16h00 do dia 29 de maio. Os resultados são divulgados até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados receberão um e-mail com a informação de que venceram e com as indicações sobre o que deverão fazer a seguir para aceder à sessão e deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) no dia da sessão à hora indicada. Não será permitida entrada mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.