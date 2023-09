“Dumb Money” é o derradeiro conto de David vs. Golias, inspirado na louca história verídica ocorrida durante a pandemia na qual pequenos investidores derrotaram os grandes fundos de investimento, no fenómeno que ficou conhecido como “meme stocks", com enfoque nos acontecimentos em torno das ações da GameStop (sim, a loja de videojogos de centro comercial).

No início de 2021, Keith Gill, um célebre youtuber conhecido como “Roaring Kitty”, que numa abordagem humorística cobria os mercados de ações e criptomoedas, sugeriu num dos seus vídeos que pequenos investidores se juntassem a ele na defesa das ações da GameStop contra os fundos de investimento que estavam a forçar as vendas a descoberto, o que iria levar a empresa a encerrar.

Realizado por Craig Gillespie, “Dumb Money” é protagonizado por Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley e Seth Rogen.

21 DE SETEMBRO NO CINEMA

