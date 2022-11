A 13.a edição do FESTin – A Festa do Cinema em Português decorre de 9 a 14 de dezembro com filmes de Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe e Angola, no Cinema São Jorge em Lisboa e ainda no Museu das Comunicações, Auditório Camões e Espaço Talante.

Até o dia 14, o FESTin, que já faz parte da programação cinematográfica de Lisboa, exibirá quase 40 filmes. O realizador Halder Gomes, de "Vermelho Monet" (Brasil, 2022), e os atores Maria Fernanda Cândido e Chico Diaz, que protagonizam a longa-metragem a ser exibida no dia 11 dentro da competição de ficção, estão entre os realizadores e artistas que confirmaram presença.

Os filmes deste ano apresentam temas sensíveis, como a migração, a violência contra a mulher e a ascensão das milícias. Mas também há espaço para a celebração da música e da literatura.

A sessão oficial de abertura será uma homenagem a José Saramago com a exibição do documentário "Através dos Seus Olhos", de Sonia Guggisberg no dia 10.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do FESTin – A Festa do Cinema em Português

