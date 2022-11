Entre os dias 18 e 20 de novembro, decorre em Pombal a primeira edição do novo festival internacional de cinema HaHaArt Film Festival, com a exibição de 50 filmes, de 21 países diferentes. O evento irá decorrer no Teatro-Cine de Pombal, com as atividades programadas ao longo dos três dias a fluir entre as várias salas do edifício.

Desenvolvido pelo CCP - Cineclube de Pombal, em parceria com o Município de Pombal, o HaHaArt Film Festival é o primeiro festival português dedicado ao cinema de comédia e pretende criar espaço para este género cinematográfico no contexto dos festivais de cinema, promovendo obras representativas do valor artístico do universo da comédia.

Fora dos grandes centros culturais e turísticos do país e numa cidade que é equidistante de Lisboa e Porto, o HaHaArt Film Festival pretende levar o cinema mundial de comédia à cidade, ao mesmo tempo que partilha a cidade com o país e o mundo.

O objeto central é a competição oficial, que pretende mapear as diferentes tendências mundiais do género cinematográfico da comédia: os 50 filmes que compõem a seleção oficial vêm de países que vão desde Espanha e França à Itália, Noruega, Brasil, Índia, China ou Irão. As sessões serão enriquecidas pelo espaço de debate e de troca de experiências.

A seleção engloba ainda filmes premiados e exibidos em variadíssimos festivais de prestígio, como o Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, o Fantasia International Film Festival ou o IndieLisboa. Para além dos 45 filmes internacionais, a seleção conta com obras do cinema português que têm sido destacadas em variados eventos cinematográficos e ainda uma estreia internacional.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do HaHaArt Film Festival.

PASSATEMPO

O HaHaArt Film Festival e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 bilhetes duplos para uma sessão à escolha no Teatro-Cine de Pombal, entre 18 e 20 de novembro;

Basta responder a uma pergunta.

