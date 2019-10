A 13ª edição do Festival Jameson Urban Routes decorre de 22 a 26 de outubro no Musicbox Lisboa, com um total de oito sessões de música ao vivo e clubbing que percorrem as novas tendências da música urbana.

A programação desta edição traz ao clube noturno do Cais do Sodré estreias nacionais, lançamentos de discos e sessões de clubbing com produtores de referência internacionais e nacionais. Battles, Carne Doce, Kelsey Lu, Bad Gyal e Altin Gün estão entre os destaques deste ano.

O Jameson Urban Routes surgiu em 2006 como o primeiro festival indoor organizado por um clube. Doze anos depois do primeiro concerto que ocupou o palco do Musicbox, não será exagerado dizer que este se tornou num dos principais barómetros das novas tendências da música moderna e urbana. Mais do que as palavras, ficam as memórias das inúmeras estreias e dos momentos em por cá se viu surgir talento, ainda em estado bruto, pronto a despoletar.

