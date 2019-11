A Lisbon Film Orchestra (LFO) vai recordar mais clássicos do grande ecrã em dezembro.

Os dois concertos de Lisboa e do Porto da LFO, a grande orquestra das bandas sonoras que nos empolgam e fazem sonhar, vão voltar a surpreender, com interpretações, de novos temas que têm marcado a atualidade do cinema e da música: Bohemian Rhapsody, A Star is Born, Downton Abbey, The Greatest ShowMan, La Casa de Papel ou Game of Thrones vão estar na linha da frente do alinhamento do espetáculo.

E pela primeira vez, parte do reportório dos dois concertos da LFO vai mesmo incluir algumas das escolhas musicais dos seus fãs, selecionadas previamente através de votação.

A orquestra sinfónica dirigida pelo maestro Nuno de Sá, com 56 músicos e três cantores convidados (Ana Margarida, David Ripado e Patrícia Duarte), comemora os 12 anos de afirmação de orquestra portuguesa. A primeira e única orquestra portuguesa a dedicar-se a tocar, em exclusivo, as grandes bandas sonoras de grandes filmes e séries e a encher grandes salas de espetáculo.

