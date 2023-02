A tempo do Dia dos Namorados, chega a terceira parte do franchise de sucesso “Magic Mike” - a comédia musical “Magic Mike A Última Dança”.

A equipa criativa por detrás do primeiro filme, que arrecadou aplausos da crítica e das audiências, reuniu-se para criar a magia de novo: Channing Tatum retorna ao papel de Mike Lane e o realizador Steven Soderbergh volta ao leme com um argumento de Reid Carolin, que também escreveu os primeiros dois filmes. Ao lado de Tatum, o filme é estrelado por Salma Hayek Pinault (“Casa Gucci”, “O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino”).

“Magic” Mike Lane (Tatum) sobe ao palco depois de uma longa pausa, após um negócio falido que o deixa sem dinheiro e o leva a trabalhar como barman na Flórida. À procura de uma última oportunidade, Mike voa para Londres com uma celebridade rica (Hayek Pinault) que, com os seus próprios objetivos, o alicia com uma oferta que não pode recusar.

Quando tudo está em jogo e Mike percebe o que ela realmente planeia, será que ele – e o grupo de novos atraentes dançarinos que tem de pôr em forma – vão conseguir concretizar?

9 DE FEVEREIRO NO CINEMA

PASSATEMPO

A Warner Bros Pictures, a Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), a 7 de fevereiro, às 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI Arrábida20 (Vila Nova de Gaia), a 7 de fevereiro, às 21h30.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 6 de fevereiro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nos cinemas até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.