Um dos personagens mais fascinantes e enigmáticos da Marvel chega ao grande ecrã.

Jared Leto, vencedor de um Óscar, veste a pele do anti-herói Michael Morbius. Gravemente doente com uma rara doença sanguínea, e determinado a salvar outras pessoas com o mesmo destino, Dr. Morbius faz uma tentativa desesperada. O que a princípio parece ser um sucesso incrível, acaba por revelar-se uma escuridão que transforma um benfeitor em caçador.

Um filme de Daniel Espinosa ainda com Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson no elenco.

31 DE MARÇO NOS CINEMAS

