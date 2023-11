Já está disponível o livro digital "Nayola – Uma Viagem Pelo Processo Criativo", centrado na produção da primeira longa-metragem de animação de José Miguel Ribeiro, autor de curtas de animação tão elogiadas e premiadas nacional e internacionalmente como “A Suspeita” (vencedor do Cartoon D’Or em 2000, então a maior distinção da animação europeia), “Viagem a Cabo Verde” ou “Estilhaços”.

Aplaudida em pé no Festival de Annecy e com vários prémios internacionais desde 2022, a co-produção internacional da portuguesa Praça Filmes com a belga S.O.I.L., a holandesa Il Luster e a francesa JPL Films, o argumento de Virgílio Almeida, a partir de uma peça de teatro de José Eduardo Agualusa e Mia Couto, contrapõe três gerações de mulheres, tendo a guerra civil de Angola como pano de fundo.

A história acompanha as vidas, os sonhos e os segredos de três mulheres, Lelena (a avó), Nayola (a filha) e Yara (a neta) cruzam-se em dois tempos narrativos, distanciados catorze anos.

"Nayola" é uma história de amor, pulsações dos laços inquebráveis da maternidade, e uma canção de esperança num mundo melhor que nenhuma guerra é capaz de destruir.

Durante o mês de dezembro, "Nayola – Uma Viagem Pelo Processo Criativo" estará à venda em promoção com desconto de 40% nas plataformas Google Play Books, Amazon Books e Rakuten Kobo.

O realizador e o argumentista partilham a convicção que "o livro digital será muito interessante para estudantes e profissionais de cinema, especialmente do cinema de animação, fãs do cinema de animação e os espectadores em geral".

TRAILER "NAYOLA".



