NEEV apresenta o espetáculo "Uma Odisseia em Concerto" a 2 de junho no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Tendo como ponto de partida o álbum de estreia "Philosotry", o concerto surge depois da atuação a 25 de maio no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e da bem sucedida passagem pelo Festival da Canção 2021 onde o tema que compôs, escreveu e produziu, "Dancing in The Stars", foi o mais votado pelo público. Do alinhamento fará ainda parte a primeira canção que NEEV editou em 2016, "Breathe", em parceria com os noruegueses SEEB, e que conta com mais de 250 milhões de streamings no Spotify e no Youtube.

"Estes concertos vão ser mais um marco nesta que tem sido a maior viagem da minha vida. Até agora o caminho tem sido feito fora dos palcos, de forma apaixonada e honesta, com todos os que me acompanham, mas chegou o momento de viverem comigo esta odisseia em pleno, de uma forma até hoje impossível. Estes concertos vão ser como um portal para longe desta realidade, para algo que nos faça acreditar, mesmo que momentaneamente, na fantasia que queremos viver", antecipa NEEV, que está a preparar um espectáculo especial, musical e visualmente.

Em palco, ao lado de NEEV (voz, guitarra e piano), vão estar João Barradas (guitarra e teclados), Rui Reis (bateria), Ivo Martins (baixista) e Valter Freitas (violoncelo).

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 4 convites duplos para o concerto de NEEV no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, no dia 2 de junho, às 21h00.

Basta responder a uma pergunta.

O passatempo termina às 15h00 de 31 de maio. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 60 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

Chegue com antecedência: a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia do evento, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência.