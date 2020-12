Pouco depois de ter sido deixada pelo namorado, Jessie English, proprietária de uma florista, é contactada por uma cliente, Liz Rafferty, que lhe pede que organize o seu casamento, que acontecerá dentro de apenas oito dias. Sempre pronta para desafios, Jessie aceita planear o casamento de Liz e do noivo, Robert Barton, contratando para tal Lawrence Phillips (Jeremy Irons), o famoso fornecedor de caterings. Em plenos preparativos do banquete, um dos seus amigos de Lawrence marca-lhe um encontro com uma desconhecida, uma mulher chamada Sara (Diane Keaton) que vem a revelar-se cega.

O irmão de Robert, Jimmy Barton, inscreveu-se num concurso de encontros, devendo permanecer fisicamente ligado à sua parceira Svetlana o máximo de tempo possível de forma a ganharem um milhão de dólares. Entretanto, o Capitão Ritchie, comandante de um barco anfíbio, apaixonou-se por uma das clientes mas não sabe quem ela é ou onde encontrá-la. A única coisa que sabe sobre a rapariga é que ela tem um sapatinho de cristal tatuado no pescoço. Quando Gail Lovejoy, pivot do noticiário local, lhe pergunta se pode fazer uma peça sobre ele e o seu barco anfíbio, este decide que pode ser útil usar a exposição pública para encontrar a sua Cinderela.

À medida que todos estes personagens procuram o seu “final de conto de fadas” perfeito, eles vão descobrir que o amor é confuso, perturbador e bonito.

