O Dia Mais Curto está de volta! A grande festa da curta-metragem regressa em dezembro, com uma especial edição de aniversário, repleta de celebrações e um programa à altura desta década de existência, com sessões de cinema por todo o país.

Todos os anos, entre 21 e 22 de dezembro, o Inverno chega ao hemisfério Norte do globo terrestre. Esta transição, que dá pelo nome de Solstício de Inverno, assinala também o dia mais curto do ano, que inspirou a criação da festa que celebra o formato mais curto e original do Cinema em todo o mundo: O Dia Mais Curto.

Nesta especial edição, a Agência da Curta Metragem apresenta 4 programas diversos, para todas as idades e públicos, com filmes portugueses ou internacionais, que serão exibidos de norte a sul do país, no continente e ilhas.

“Novas Curtas Portuguesas” é a oportunidade perfeita para conhecer autores nacionais e as histórias que têm para nos contar. Uma seleção de filmes made in Portugal que inclui alguns dos favoritos da última edição do Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema. O programa “Curtas do Mundo” apresenta curtas-metragens internacionais que têm como mote o humor. Três obras de diferentes hemisférios prometem muitas gargalhadas a par de um olhar astuto sobre a sociedade contemporânea, enquanto as secções dedicadas aos mais jovens, “Curtinhas para Todos” (M/6) e “Amiguinhos” (M/3), pretendem mostrar a crianças e famílias que, tal como a nossa imaginação, também o cinema de animação não tem limites.

Aos programas propostos pela Agência da Curta Metragem, somam-se ainda as programações próprias das várias associações ou cineclubes que aderiram ao evento, sessões especiais para escolas, e a sua exibição televisiva ou online.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

