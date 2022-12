Um retrato profundamente pessoal de uma infância americana no século XX, "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, é uma memória cinematográfica das forças e da família que moldaram a vida e a carreira do realizador. Esta história universal sobre o amadurecimento de um jovem solitário que persegue os seus sonhos aborda o amor, a ambição artística, o sacrifício e os momentos de descoberta que nos permitem conhecer com clareza e compaixão a verdade sobre nós próprios e os nossos pais.

Sammy Fabelman está empenhado em fazer cinema, um interesse que é exaltado e defendido pela sua mãe com veia artística, Mitzi. O pai de Sammy, o bem-sucedido cientista Burt, apoia o trabalho de Sammy mas considera-o um passatempo pouco sério.

Ao longo dos anos, Sammy torna-se um autêntico documentarista das aventuras da família e realiza produções cinematográficas amadoras cada vez mais elaboradas, protagoniza-das pelas irmãs e amigos. Aos 16 anos, Sammy é simultaneamente o principal observador e arquivista da história da família. Mas quando se mudam para Oeste, Sammy descobre um facto desolador sobre a mãe que vai redefinir a relação entre os dois e alterar o seu futuro e o de toda a família.

"Os Fabelmans" é realizado por Steven Spielberg e com Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch no elenco, além de banda sonora de John Williams, vencedor de 5 Óscares da Academia.

22 DE DEZEMBRO NOS CINEMAS

