A 9.ª edição do Festival Porto/Post/Doc vai decorrer entre 16 e 26 de novembro.

Passando pelo Cinema Passos Manuel, nas duas salas do Cinema da Trindade, Maus Hábitos, Casa Comum da Reitoria, Café Ceuta, Planetário do Porto e Auditório Ilídio Pinto, o programa final da edição 2022 do Porto/Post/Doc vai apresentar mais de 100 filmes em 11 dias, propondo um olhar transversal sobre o cinema contemporâneo e as obras de cineastas que têm vindo a marcar a história do cinema.

A abrir o festival, numa sessão a ter lugar no Coliseu Porto Ageas, "Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song", filme de Daniel Geller e Dayna Goldfine sobre a história da intemporal canção de Leonard Cohen.

Destaque especial para as oito longas metragens que integram a competição internacional do certame, num olhar panorâmico sobre questões políticas e sociais que marcam a atualidade.

O tema da 9.ª edição é a Saúde mental e a Neurodiversidade, que vão dar lugar a um ciclo temático e ciclo de conversas.

Haverá ainda lugar para uma secção infanto-juvenil, com propostas direcionadas a escolas e famílias, a tradicional competição Cinema Novo (com filmes de escola), assim como uma dimensão Industry, direccionada a profissionais nacionais e internacionais do setor. De volta estão também as sessões de cinema imersivo no Planetário, assim como o programa focado em novos talentos do cinema europeu (este ano dedicado a realizadores suíços) e o Cinefiesta.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Porto/Post/Doc.

PASSATEMPO

O Porto/Post/Doc e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 6 bilhetes duplos para a sessão da Competição Internacional "The Natural History of Destruction", de Sergei Loznitsa, no Cinema Passos Manuel, a 20 de novembro (domingo), às 22h00;

* 6 bilhetes duplos para a sessão da Competição Internacional de "Daughters", de Jenifer Malmqvist, no Cinema Passos Manuel, a 21 de novembro (segunda-feira), às 17h30;

* 6 bilhetes duplos para a sessão da Competição Internacional de "Jour de fetê", de Antoine Cattin, no Cinema Trindade, a 23 de novembro (quarta-feira), às 21h45.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 20h00 de 17 de novembro. Os resultados serão divulgados até às 16h57 de 18 de novembro.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) na bilheteira do respetivo cinema no dia da sessão, até cerca de 30 minutos antes, para levantar os seus bilhetes. Estes não serão entregues mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação no passatempo pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.