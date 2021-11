São mais de 99 filmes aqueles que, entre os dias 20 e 30 de novembro, constituem o esqueleto programático da edição 2021 do Porto/Post/Doc.

No ano em que o festival retorna ao seu formato normal, com sessões em seis salas da cidade, há espaço para cinema, performance, festas e uma extensão ao online que alarga a presença dos conteúdos do evento a todo o país.

Em onze dias de festival numa maratona de filmes e encontros espontâneos e profissionais entre público e cineastas, jornalistas e ativistas, onde o tema aglutinador das conversas passará inevitavelmente pelo que se vai descobrir nas salas e nos ecrãs. Filmes para vários públicos atentos aos temas da nossa época e ao novo cinema português e internacional.

A noite de abertura, acontece com um cine concerto, que revisita o clássico do cinema português “Maria do Mar” de Leitão de Barros numa versão musicada por Bernardo Sassetti, interpretada por Pedro Burmester e pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

O Porto/Post/Doc realiza-se entre os dias 20 e 30 de novembro no Teatro Municipal do Porto - Rivoli, Passos Manuel, Coliseu Porto Ageas, Casa Comum da Reitoria da Universidade Porto, Sala Estúdio Perpétuo e Planetário do Porto - Centro Ciência Viva.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

