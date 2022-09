A 26.ª edição do Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer realiza-se de 16 a 24 de setembro, com programa repleto de grandes nomes e disposto a "moldar as nossas memórias".

"Fogo-Fátuo" de João Pedro Rodrigues, será o filme de abertura do Queer Lisboa 26, com "Esther Newton Made Me Gay", de Jean Carlomusto, a fazer o encerramento.

Além de documentários sobre Esther Newton e Patricia Highsmith, o festival apresenta os mais recentes filmes de Alain Guiraudie, Catherine Corsini, Yann Gonzalez, Leonardo Brzezicki ou Sébastien Lifshitz, assim como a longa-metragem paquistanesa "Joyland", duplamente premiada na passada edição do Festival de Cannes.

O festival exibe ainda, em Sessão Especial, a estreia do mais recente filme do realizador argentino Marco Berger, "Los Agitadores", uma reflexão brutal sobre a masculinidade tóxica.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Queer Lisboa.

