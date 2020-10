A 6.ª edição do Queer Porto – Festival Internacional de Cinema Queer realiza-se de 13 a 17 de outubro no Teatro Rivoli.

Este ano, revelou a organização em comunicado, "através de um conjunto de termos-chave transversais às muitas expressões da cultura ‘queer’, como são o ‘Cruising’, ‘Sex’, ‘Bodies’, ‘Play’, ‘Skin’ e ‘Memory’, o festival celebra o corpo e a sua diversidade sexual – o que estes termos nos ensinam sobre a influência dos nossos contextos vivenciais e sociais e dos lugares que habitamos na construção das nossas identidades voláteis”.

A 6.ª edição do Queer Porto assume um “formato presencial, celebrando a ideia de comunidade e socialização dentro das necessárias restrições” neste ano da pandemia, que implicam o distanciamento físico, a redução da lotação das salas e a obrigatoriedade do uso de máscara.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Queer Porto.

PASSATEMPO

O Queer Lisboa e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 1 bilhete duplo para a sessão "A Perfectly Normal Family", a 13 de outubro (terça-feira), às 19h00, no Pequeno Auditório, Teatro Rivoli;

Emma tem uma família perfeitamente “normal” até que um dia aprendem que o seu pai, Thomas, é transgénero. Quando Thomas se torna Agnete, pai e filha lutam para manter o que os une, enquanto aceitam que tudo mudou.

* 1 bilhete duplo para a sessão "Deux", a 14 de outubro (quarta-feira), às 19h00, no Pequeno Auditório, Teatro Rivoli;

Nina e Madeleine, duas mulheres aposentadas, estão secreta e profundamente apaixonadas há décadas. Aos olhos de todos, incluindo da família de Madeleine, elas são simplesmente vizinhas que partilham o último andar do prédio. Elas circulam entre os seus dois apartamentos, compartilhando as ternas delícias da vida quotidiana. Até ao dia em que o seu relacionamento se vira do avesso, por causa de um inesperado evento que leva a filha de Madeleine a desvelar a verdade sobre as duas mulheres.

* 1 bilhete duplo para a sessão "Rescue the Fire", a 16 de outubro (sexta-feira), às 16h00, no Pequeno Auditório, Teatro Rivoli;

Berlim, 1993. Fotógrafo e artista, Jürgen Baldiga, batalha contra o VIH. Na década de 1990, a epidemia da Sida atingiu o seu pico, para o qual ninguém estava preparado. Os corpos infetados e as suas histórias extinguem-se, apagando a sua existência. Com a morte dos seus amigos e, posteriormente, a sua, Baldiga torna-se no cronista do seu tempo: "Estou a tirar uma foto. Fotografo o mundo. Eu existo".

* 1 bilhete duplo para a sessão "Si C'Était de L'Amour", a 17 de outubro (sábado), às 19h00, no Pequeno Auditório, Teatro Rivoli;

Quinze jovens bailarinos de diferentes origens e horizontes estão em digressão com Crowd, uma coreografia de Gisèle Vienne onde se explora a cena rave dos anos 90. De palco em palco, o trabalho vai-se mutando em íntimas e estranhas relações. Estará o palco a contaminar a vida real - ou o seu contrário?

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 12 de outubro. Os resultados serão divulgados até às 13h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão.

Os premiados deverão levantar os convites impreterivelmente com o Cartão de Cidadão (não serão aceites fotocópias) na bilheteira do Teatro Rivoli, até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação no passatempo pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.