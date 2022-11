A 8.ª edição do Queer Porto – Festival Internacional de Cinema Queer realiza-se de 29 de novembro a 4 de dezembro.

O Queer Porto regressa à sua cidade natal para uma edição que expande a sua programação a novos espaços, como o Teatro Helena Sá e Costa (ESMAE). Os habituais Teatro Rivoli, Reitoria da Universidade do Porto – Casa Comum e Maus Hábitos, irão acolher a restante programação de uma edição que se multiplicará por entre sessões especiais, conversas e festas, e que voltará a fazer-nos refletir sobre as importantes questões ligadas à memória, individual e coletiva.

Na Competição Oficial destaque para "Nelly & Nadine", documentário que venceu este ano o Prémio Teddy para Melhor Documentário na Berlinale, e que retrata a inusitada história de amor entre duas mulheres que se apaixonam na véspera de Natal, no campo de concentração de Ravensbrück; "La fin de Wonderland", documentário sobre Tara Emory, uma artista trans que trabalha segundo as suas próprias regras na indústria do sexo; "Un Varón", que nos chega diretamente da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, e que deixa um potente comentário sobre os conceitos de masculinidade na América Latina através da história de Carlos, que vive num centro de acolhimento para menores; e também "Rua dos Anjos", filme construído a partir do encontro e da criação fílmica partilhada entre Renata Ferraz e Maria Roxo, enquanto trocam experiências dos seus respetivos ofícios: o trabalho fílmico e o sexual.

Para o Prémio Casa Comum foram selecionadas oito curtas-metragens, entre as quais "Tornar-se um homem na Idade Média", de Pedro Neves Marques, "Um caroço de abacate", de Ary Zara, "Aos dezasseis", de Carlos Lobo, e "Azul", de Ágata de Pinho, todos já apresentados em festivais internacionais.

Na secção "Queer Focus", voltará a abordar-se a temática da ecosexualidade, "sobre as questões queer contemporâneas na sua relação com a natureza".

Uma das mais esperadas sessões especiais será o documentário brasileiro "Máquina do Desejo - 60 Anos do Teatro Oficina", de Joaquim Castro e Lucas Weglinski, um poderoso olhar à história desta companhia de teatro de São Paulo, seguido de uma conversa com Weglinski.

A Sessão de Encerramento será com a apresentação de "Les amours d'Anaïs", de Charline Bourgeois-Tacquet, protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Queer Porto.

PASSATEMPO

O Queer Lisboa e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 2 bilhetes duplos para a sessão "A Cidade dos Abismos", a 2 de dezembro (sexta-feira), às 19h00, no Teatro Rivoli - Pequeno Auditório;

* 2 bilhetes duplos para a sessão "La dernière séance", a 3 de dezembro (sábado), às 19h00, no Teatro Rivoli - Pequeno Auditório.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 30 de novembro. Os resultados serão divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão levantar os convites impreterivelmente com o Cartão de Cidadão (não serão aceites fotocópias) no "Guest Office" do Queer Porto no Teatro Rivoli, até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação no passatempo pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.