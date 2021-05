Aida é tradutora das Nações Unidas na pequena cidade de Srebrenica. Quando o exército sérvio toma conta da cidade, a sua família está entre os milhares de cidadãos à procura de abrigo num acampamento da ONU. Como uma "insider" para as negociações, Aida tem acesso a informações cruciais que ela precisa interpretar.

O que o futuro reserva para a família dela e para todos os restantes refugiados - resgate ou morte? Que movimento deverá ela decidir tomar?

Realizado por Jasmila Zbanic, "Quo Vadis, Aida?" foi um dos cinco finalistas ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

JASMILA ZBANIC

A execução de mais de 8.000 residentes do leste da Bósnia, cidade de Srebrenica, no final da Guerra da Bósnia (1992-95) é um grande trauma para todos bósnios.

Durante a guerra, Srebrenica foi declarada zona segura da ONU para civis e cidadãos. No entanto, quando as forças sérvias da Bósnia invadiram a cidade em julho de 1995, os tropas desarmados que solicitaram ajuda da ONU em Nova Iorque foram totalmente abandonados juntamente com a população. Srebrenica fica a 40 minutos de avião de Viena, a menos de duas horas de Berlim e é assustador pensar que tal ato de genocídio aconteceu aos olhos dos europeus - depois de tantos milhões de vezes dizermos “Nunca mais”. A sensação de segurança, a confiança em instituições como a ONU, foi perdida e milhares de pessoas morreram – e tantas outras choraram as suas perdas.

Pessoalmente, Srebrenica diz-me muito porque sobrevivi à guerra em Sarajevo, que também estava sob cerco e poderíamos ter acabado como o povo de Srebrenica. Esta história sempre me assombrou. Eu li tudo que pude sobre Srebrenica e só depois de quatro filmes é que senti que estava na hora de fazer este – mesmo estando consciente de todos os obstáculos.

3 DE JUNHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A PRIS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 5 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), a 2 de junho, pelas 20h30 (*);

* 3 convites duplos para a antestreia no Cinema Trindade (Porto), a 2 de junho, pelas 20h30 (*).

Basta responder a uma pergunta.

(*) Convites/bilhetes disponíveis a partir das 19h00.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 1 de junho. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da PRIS Audiovisuais (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 60 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA DAS ANTESTREIAS

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!