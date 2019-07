Depois do grande sucesso do Roast ao Toy, o mítico rei do jet set, José Castelo Branco, é o senhor que se segue.

Com um painel repleto de grandes comediantes, artistas e figuras públicas, o Campo Pequeno, em Lisboa, volta a ser palco de uma noite memorável, onde humor é palavra-chave - a 19 de julho, a partir das 22h00.

Sob o humor controverso e sarcástico da Roastmaster Ana Garcia Martins, "A Pipoca Mais Doce", e com grandes convidados como Victor Espadinha, Fanny Rodrigues, Hugo Sousa e Fernando Madureira, vamos pôr o Conde a arder!

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer dois convites duplos para o espectáculo "Roast José Castelo Branco".

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 16 de julho. Os resultados são divulgados até às 12h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Estes são pessoais e intransmissíveis, pelo que os representantes das distribuidoras reservam-se o direito de não os entregar perante a apresentação da identificação pessoal de terceiros.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir aos espetáculos, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.