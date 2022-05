Rock in Rio Lisboa: dias 18, 19, 25 e 26 de junho no Parque Bela Vista.

A edição de 2022 do Rock in Rio Lisboa vai contar com 14 horas de entretenimento por dia.

Além dos concertos de The National, Liam Gallagher, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e dos Muse, o festival conta com mais seis palcos além do Palco Mundo (Galp Music Valley, Rock Your Street, Super Bock Digital Stage, Palco Yorn, Palco Chef’s e Game Stage), além de animação de rua, espetáculos de humor e de estrelas do digital, pool parties, uma roda gigante com surpresas e prémios, um voo de slide por cima da clareira do Palco Mundo, propostas de alimentação de chefs portugueses, um circuito com atividades para famílias, vários conteúdos e nomes do universo do Gaming, dança, e muito mais.

Todas as informações estão disponíveis em rockinriolisboa.sapo.pt.

