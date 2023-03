“Shazam! Fúria dos Deuses" que dá continuidade à história do adolescente Billy Batson que, assim que diz a palavra mágica “SHAZAM!”, transforma-se no seu alter-ego de Super Herói adulto, Shazam.

Dotados com poderes dos Deuses, Billy Batson e a sua família adotiva ainda estão a aprender a gerir a vida adolescente com o alter-ego adulto de um Super-Herói.

Quando as filhas de Atlas, um trio vingativo de antigos Deuses, chegam à Terra em busca da magia que lhes foi roubada, Billy aka Shazam! - e a sua família são obrigados a travar uma batalha para protegerem os seus superpoderes, as suas vidas e o destino do mundo.

"Shazam! Fúria dos Deuses” conta com o regresso do realizador David F. Sandberg e o elenco do primeiro filme: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, D.J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans e Cooper Andrews, além de Djimon Hounsou. Juntam-se ao elenco Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren.

16 DE MARÇO NO CINEMA

