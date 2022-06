"The Gray Man–O Agente Oculto" conta a história do ex-agente da CIA Court Gentry (Ryan Gosling), também conhecido como Sierra Six.

Tirado de uma penitenciária federal e recrutado pelo seu mentor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry tinha como função espalhar a morte com o aval da agência norte-americana. Porém, num volte-face do destino, Six tornou-se agora o alvo, perseguido pelo mundo fora por Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA que não olha a meios para o neutralizar. Felizmente, Six conta com a ajuda preciosa da agente Dani Miranda (Ana de Armas).

Neste "thriller" produzido pela Netflix e pela AGBO, realizado por Anthony Russo e Joe Russo, destacam-se ainda no elenco as presenças de Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard.

14 DE JULHO EM CINEMAS SELECIONADOS

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a NOS Audiovisuais, tem para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), a 13 de julho, pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), a 13 de julho, pelas 21h30.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 11 de julho. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) no dia das antestreias a partir das 13h00 junto das bilheteiras para levantar o seu convite duplo. Este não será entregue mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.