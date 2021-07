Visões do Império, documentário da autoria de Joana Pontes, Filipa Lowndes Vicente e Miguel Bandeira Jerónimo, realizado por Joana Pontes, é uma viagem coletiva ao passado colonial através de uma seleção de fotografias do império português, captadas desde os finais do século XIX até à Revolução de Abril de 1974, que pôs fim tanto ao regime político que governava Portugal, como ao estatuto colonial de vários territórios africanos que só em 1975, depois de uma longa guerra, se tornaram países independentes.

As reflexões suscitadas pela revisitação de fotografias da infância da realizadora em Angola são o fio condutor de uma procura de contextos e sentidos sobre a documentação fotográfica do império colonial português, existente em Portugal. A fotografia é, assim, um objeto indispensável para repensar criticamente a história de Portugal e a das antigas sociedades coloniais.

15 DE JULHO NOS CINEMAS

