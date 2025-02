VEJA AQUI O VÍDEO. A série documental sobre Peter Schmeichel chega no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, à SkyShowtime. "Este documentário apresenta um olhar provocador sobre a vida de Peter Schmeichel, uma das maiores lendas mundiais na história do futebol, e um dos guarda-redes mais icónicos de sempre", destaca o serviço de streaming.

O documentário de duas partes centra-se na extraordinária carreira futebolística de Schmeichel ao longo de 22 anos e na sua vida para lá do desporto. A série combina imagens de arquivo pessoal inéditas, com entrevistas ao dinamarquês, à sua família e a figuras-chave como Sir Alex Ferguson, Eric Cantona e Gary Neville, que fizeram parte do seu percurso dentro e fora do campo.

A série relembra que Schmeichel teve um papel fundamental na sensacional vitória da seleção dinamarquesa no Campeonato da Europa de 1992 e foi uma peça indispensável na era mais bem-sucedida do Manchester United, sob o comando de Sir Alex Ferguson.

Os dois episódios estarão disponíveis em todos os mercados da SkyShowtime no dia 9 de fevereiro.

A série "Schmeichel" foi realizada por Owen Davies, produzida por Simon Lazenby e Victoria Barrell da Sylver Entertainment, e conta com a produção executiva da Dogwoof.