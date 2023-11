O concurso/ reality show "Squid Game: O Desafio" chegou à Netflix estreou-se a 22 de novembro e rapidamente conquistou a liderança do top diário da plataforma em todo o mundo.

Mas, nas redes sociais, muitos espectadores pensaram que se tratava de uma continuação da série. Para esclarecer as dúvidas, a Netflix fez um comunicado nas redes sociais. "A bonequinha só mata personagens na ficção", frisou a plataforma no Instagram.

Na publicação, o serviço de streaming sublinha que "Squid Game: O Desafio" "não é uma continuação da série, mas sim um reality show com pessoas reais.

A primeira parte de cinco episódios do concurso já pode ser vista no serviço de streaming. No dia 29 de novembro, chegam à Netflix mais quatro episódios e a final estreia-se a 6 de dezembro.

No concurso, 456 jogadores reais entram no desafio com a esperança de ganhar o prémio de 4,56 milhões de dólares e mudar as suas vidas.

"Enquanto competem numa série de jogos inspirados na série (além de algumas novidades surpreendentes) e são sujeitos a eliminações, as estratégias, alianças e caráter dos jogadores serão postos à prova", resume a Netflix.

O serviço de streaming sublinha ainda que os participantes vão "competir pelo maior prémio em dinheiro da história dos reality shows".