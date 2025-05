"Adultos", série da FX, estreia-se a 29 de maio no Disney+. A história segue um grupo de amigos nos seus vinte e poucos anos a viver em Nova Iorque, a tentar ser “bons adultos” — mesmo sem serem exatamente bons, nem propriamente adultos.

Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele) partilham uma casa — a antiga casa de infância de Samir — onde dividem refeições, angústias e, às vezes, até a escova de dentes.

Criada por Ben Kronengold e Rebecca Shaw ("The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"), "Adultos" dá "um toque ligeiramente exagerado às vitórias, fracassos e humilhações de quem está a dar os primeiros passos no mundo adulto". "Seja a tentar subir na carreira, aventurar-se no sistema de saúde, organizar jantares ou namorar em tempos de 'Find My Friends', o grupo descobre que nada na vida real é simples — e que as melhores intenções podem ter os piores resultados", resume a FX.

Ao longo de uma temporada com oito episódios, os cinco amigos enfrentam "a temida Responsabilidade com R maiúsculo — com graus de sucesso muito variados". "São todos obras em construção, cheios de ideias disparatadas e novas 'teorias da vida adulta' a cada semana. Mas há uma coisa em que acertam sempre: estão lá uns para os outros", acrescenta o comunicado.