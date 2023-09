"American Horror Story: Delicate", nova temporada da série antológica de Ryan Murphy, estreia-se a 20 de setembro nos Estados Unidos.

Esta quarta-feira, dia 6 de setembro, a FX revelou um trailer dos novos episódios. O vídeo é protagonizado por Emma Roberts e Kim Kardashian e acompanha um casal que tenta engravidar.

Veja o trailer:

Pela primeira vez, a série de antologia será uma adaptação: a temporada vai chamar-se "Delicate" ["Delicada" em tradução literal] e baseia-se num romance ainda inédito, "Delicate Condition" ["Condição Delicada"], de Danielle Valentine.

O livro com é descrito como um "thriller emocionante sobre uma mulher que se convence que uma figura sinistra está a fazer de tudo para garantir que a sua gravidez nunca aconteça".

Kim Kardashian terá o seu maior papel até agora como atriz na 12.ª temporada de "American Horror Story", ao lado da regressada Emma Roberts, que faz parte do elenco rotativo desde 2013.

Ryan Murphy, criador da série, revelou mais pormenores num comunicado exclusivo à revista The Hollywood Reporter (THR): "A Kim está entre as maiores e mais brilhantes estrelas da televisão do mundo e estamos emocionados por recebê-la na família AHS. A Emma e eu estamos entusiasmados em colaborar com esta verdadeira força da cultura. [A argumentista e 'showrunner'] Halley Feiffer escreveu um papel divertido, elegante e assustador especialmente para a Kim, e esta temporada é ambiciosa e diferente de tudo o que já fizemos".

Segundo a THR, Murphy e Kardashian são amigos e ideia de "American Horror Story" surgiu após os elogios à participação da estrela da cultura popular como anfitriã no icónico programa de variedades Saturday Night Live em 2021.

No verão do ano passado começaram as conversas entre os dois para "a criação de um papel único" para a sua estreia na ficção televisiva.