"Ao Largo" é a nova aposta da RTP1. A série estreia-se esta segunda-feira, dia 31 de julho.

"Os destinos de uma família e de uma pequena comunidade, que estão nas mãos de uma mulher em fuga e de um pai em apuros, que têm tudo para se afastar, mas que o amor vai unir": este é o mote da nova série da RTP, "Ao Largo".

Tudo começa com o encontro de André e Leonor, que se cruzam quando ela, em fuga, vem escondida dentro da carrinha dele até Lisboa, mais concretamente para o bairro onde ele vive com os quatro filhos. "Ela foge do criminoso para quem trabalhava, o qual acredita que ela o denunciou à Polícia. André, um empresário que é um desastre a gerir a pequena olaria que herdou dos pais, está atolado em dívidas e, a qualquer momento, pode perder os filhos que cria e adora", adianta o canal.

" Uma realidade muito presente na história, que serve de palco à série, é a perda de espaços urbanos tradicionais em benefício da construção de condomínios modernos. Um processo que não é apenas de alteração das características da malha urbana, mas também da forma como os moradores se relacionam e de como uma comunidade respira", acrescenta a RTP1.

Do elenco fazem parte os atores Renato Godinho, Mikaela Lupu, Leonor Vasconcelos, Jamila Agostinho, Francisco Grilo, Ricardo Ribeiro, Joaquim Monchique, Heitor Lourenço, Sandra Faleiro, António Melo, Aldo Lima, Carlos Malvarez, entre outros.