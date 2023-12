"Lareira em 4K - Lareira Crepitante com madeira de bétula" foi um dos conteúdos mais vistos na semana de Natal na Netflix. Segundo o top do serviço de streaming, o vídeo conquistou o oitavo lugar no top séries em inglês, com mais de um milhão e meio de horas assistidas.

O vídeo de uma hora mostra apenas uma lareira a arder. "Pela primeira vez em Ultra-HD 4k, o seu tronco de Natal favorito arde e crepita na lareira para trazer ainda mais calor e cor em alta definição à sua casa", resume a Netflix.

No serviço de streaming estão ainda disponíveis mais dois conteúdos com lareiras a arder.