Michael J. Fox prepara-se para voltar à representação e ao lado de Jason Segel e Harrison Ford.

Um grande papel como ator convidado na terceira temporada de "Terapia Sem Filtros" levou-o a abandonar a "segunda reforma" que anunciara em 2020 por causa da deterioração do seu estado de saúde: diagnosticado com a doença de Parkinson em 1991, quando tinha 29 anos, já se tinha retirado parcialmente em 2000 quando os sintomas pioraram.

Em abril do ano passado, o ator e ativista de 63 anos já dizia que não colocava de parte um regresso se chegasse a 'proposta certa': um dos criadores de "Shrinking" (no original) é Bill Lawrence, cuja primeira série na década de 1990, "Spin City", teve Fox como protagonista.

Não há detalhes sobre qual será a participação, mas a publicação especializada Deadline sugere que pode estar ligada com a história do psicólogo interpretado por Ford, que se fica a saber que tem a doença de Parkinson no último episódio da primeira temporada.

Com Jason Segel como protagonista e ainda criador, co-argumentista e produtor executivo, "Terapia Sem Filtros" centra-se num psicólogo em luto após a morte da esposa, Jimmy Laird, que decide ignorar toda a aprendizagem e a ética e começar a dizer aos pacientes tudo o que pensa, sem filtros, o que provoca um tumulto e grandes mudanças na vida das outras pessoas e na sua.

A outra grande adição ao elenco da terceira temporada é Jeff Daniels, que interpretará o pai de Jimmy Laird.