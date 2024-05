A terceira temporada de “Top Boy” foi eleita a Melhor Série de Drama nos BAFTA Television Awards, os prémios da Academia Britânica de Televisão, o equivalente aos prémios Emmy, entregues no domingo à noite em Londres.

O drama criminal da Netflix sobre dois violentos traficantes de droga nas implacáveis ruas de Londres contrariou o favoritismo de "Happy Valley" e ainda ultrapassou "The Gold" e "Slow Horses".

Já a primeira temporada de “Such Brave Girls”, da BBC Three e disponível em Portugal na plataforma Filmin, sobre uma família disfuncional, recebeu o prémio de Melhor Série de Comédia, onde concorria com "Big Boys", "Dreaming Whilst Black" e "Extraordinary".

Outro drama criminal, "O Quinto Mandamento", também na Filmin, foi eleito a Melhor Minissérie, batendo "Best Interests", "Demon 79 (Black Mirror)" e "The Long Shadow".

Numa surpresa, Timothy Spall foi eleito o Melhor Ator, enquanto Melhor Atriz foi, como se esperava, para a veterana Sarah Lancashire pela última temporada de “Happy Valley”.

"É simpático vencer. Quando se perde prémios sistematicamente, fica-se a pensar que são uma treta. Mas ser ator é uma profissão duvidosa, instável e insegura pela qual às vezes nos celebramos a nós mesmos. E este é um prémio muito antigo e é uma honra", disse o veterano ator no seu discurso.

Pelas séries de comédia, o Melhor Ator foi Mawaan Rizwan por “Juice” e Melhor Atriz foi para Gbemisola Ikumelo por “Black Ops”.

Repetindo 2022, Matthew Macfadyen foi anunciado como o Melhor Ator Secundário por “Succession”, com Jasmine Jobson a vencer Melhor Atriz Secundária por “Top Boy”, batendo o favoritismo de Elizabeth Debicki por "The Crown".

De facto, a grande derrotada foi a sexta e última temporada da produção da Netflix sobre a Família Real Britânica: depois de cumprir a tradição de nem ser nomeada para Melhor Série de Drama, não conseguiu traduzir em prémio nenhuma das oito nomeações.

Nas séries internacionais, houve uma grande surpresa com a vitória da francesa "As Mil Vidas de Bernard Tapie", da Netflix, que competia com títulos como "The Bear", "Beef", "The Last Of Us", "Love & Death" e "Succession".

"Por favor, vejam a nossa série. Chama-se 'Class Act' [""As Mil Vidas de Bernard Tapie"]. É bastante boa", recomendou o surpreendido protagonista Laurent Lafitte, para diversão das estrelas no Royal Festival Hall.