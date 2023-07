A cerimónia dos Emmys vai ser adiada devido às greves de Hollywood.

Segundo a imprensa especializada dos EUA, a 75.ª cerimónia dos Óscares para as produções do pequeno ecrã, deveria ter lugar a 18 de setembro, mas deverá ser adiada até janeiro.

Embora a Academia de Televisão ainda não tenha comunicado oficialmente a decisão, a Variety avançou que as todas as empresas fornecedoras envolvidas com o evento foram informadas que a 75.ª cerimónia não vai ter lugar na data prevista, após as nomeações terem sido anunciadas a 12 de julho, a véspera do início da greve dos atores.

Ainda segundo os relatos da imprensa, não existe ainda uma nova data, mas a Fox, que transmitirá o evento deste ano nos EUA, quer um adiamento até janeiro para aguardar a resolução do conflito laboral que opõe os estúdios de Hollywood aos atores e argumentistas. Seria catastrófico para o canal se as grandes estrelas ficassem de fora.

No entanto, a Academia de Televisão defendeu uma data anterior em novembro para evitar que a cerimónia caísse durante a temporada dos prémios de cinema.

A última vez que houve um adiamento foi em 2001 por causa dos atentados terroristas do 11 de setembro, com a cerimónia a passar para novembro.

"Succession", série da HBO Max e vencedora de dois Emmys na categoria de Melhor Série Dramática, lidera a corrida com 27 nomeações, a maior conquista para uma série de televisão.

A primeira temporada de "The Last of Us" também se destaca com 24 nomeações, enquanto "The White Lotus" está na corrida a 23 prémios e "Ted Lasso" concorre em 21 categorias.

"Andor", "Better Call Saul", "The Crown", "House of the Dragon", "The Last of Us", "Succession", "The White Lotus" e "Yellowjackets" estão na corrida a Melhor Série Dramática, uma das categorias mais importantes da premiação. Já "Abbott Elementary", "Barry", "The Bear", "Jury Duty", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Homicídios ao Domicilio", "Ted Lasso" e "Wednesday"concorrem ao troféu de Melhor Série de Comédia.

Nos EUA, os atores estão em greve após o sindicato dos Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) não conseguir negociar com grandes estúdios de cinema. É a primeira paralisação desde 1980. Como os argumetnistas também em greve desde 2 de maio, Hollywood vive uma greve dupla pela primeira vez em mais de 60 anos, que paralisou muitos projetos de filmes e séries.

O sindicato está a exigir compensações mais elevadas a estúdios e plataformas de streaming como Disney, Paramount e Netflix, bem como garantias sobre o uso futuro da Inteligência Artificial (IA).