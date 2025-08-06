A Apple TV+ estreou na passada sexta-feira, dia 1 de agosto, o drama histórico “Chefe de Guerra”, protagonizado, escrito e produzido por Jason Momoa. Os dois primeiros episódios da temporada já podem ser vistos no serviços de streaming, e os restantes estreiam-se todas as sextas-feiras até 19 de setembro.

Gravada no Havaí, a série de nove episódios, baseada em eventos reais, segue o guerreiro Ka‘iana (Jason Momoa), enquanto tenta unificar as ilhas antes da colonização ocidental, no final do século XVIII.

Contada a partir de uma perspetiva indígena, "Chefe de Guerra" é um projeto de Jason Momoa e Thomas Pa‘a Sibbett, que partilham herança nativa havaiana.

A série conta com um elenco maioritariamente polinésio, composto por Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale‘o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka e Benjamin Hoetjes.