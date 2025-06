Em Hollywood, é tabu falar de orçamentos de filmes e séries, e dos salários. Só se fala abertamente de dinheiro quando são as receitas de bilheteira.

Mas Tony Gilroy, o criador "Andor", fez uma revelação bombástica: disse quanto custaram à Disney os 24 episódios das duas temporadas da série "Star Wars", lançando alguma luz sobre os investimentos feitos em streaming e as mudanças na indústria nos últimos anos.

“Quer dizer, [para] a Disney, isto representa 650 milhões de dólares", disse numa conversa no ATX Television Festival (via IndieWire). Ou 568,94 milhões de euros, à cotação do dia.

O valor aproxima-se do que tinha sido avançado pela revista Forbes há algumas semanas: 645 milhões.

Já uma fonte dissera à revista Variety que cada episódio tinha custado 20 milhões após os incentivos fiscais (17,5 milhões de euros), semelhante ao orçamento de cada episódio de “House of the Dragon” (HBO) e “Severance” (Apple TV+).

Lançada em 2022 e 2025, "Andor" conta a história do que antecedeu antes do filme “Rogue One” (2016), mergulhando no misterioso passado de um dos seus heróis, Cassian Andor (Diego Luna), e a incipiente rebelião, à qual se juntaram muito mais tarde personagens icónicas da saga como Luke Skywalker e a Princesa Leia.

A série que expandiu as histórias dos agentes do maligno Império recebeu os elogios dos críticos e fãs "Star Wars", e é um dos lançamentos de maior impacto no Disney+.

Tony Gilroy, que escreveu "Rogue one" e os argumentos da adaptação cinematográfica dos romances de espionagem de Jason Bourne, diz que o estúdio nunca lhe colocou restrições aos argumentos.

"Durante 24 episódios, nunca recebi uma nota [reparo]. Dissemos 'O Império que se f***' na primeira temporada, e a reação deles foi: ‘Por favor, podem não fazer isso?’. Na segunda temporada, disseram: ‘O streaming está morto, não temos o dinheiro que tínhamos antes’, portanto lutámos bastante sobre o dinheiro, mas nunca nos impediram de fazer nada. Essa [liberdade] vem com responsabilidades”, explicou.

No mesmo festival, Gilroy disse que começou "Andor" propositadamente com uma cena num bordel para testar os limites da Disney.

"Trabalhei em 'Rogue One', portanto sabia quais eram os níveis [permitidos] de violência, e na verdade as regras flexibilizaram consideravelmente", notou.

E explicou: "Sim, não podemos ter pele, mas conscientemente comecei a primeira cena num bordel só para ver o que aconteceria e até onde poderíamos ir. Existe sexo... É algo que, provavelmente, pareceu que poderia causar uma grande ansiedade em algum momento e acabou por ser um nada do início ao fim."

De forma invulgar, a segunda temporada da série com 12 episódios foi dividida em quatro "capítulos" de três episódios: o primeiro chegou a 23 de abril e os restantes foram lançados ao ritmo de um por semana até 13 de maio.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.