A RTP tem uma nova série de ficção em coprodução com a Prime Vídeo e as produtoras Ukbar Filmes e Maré Branca Produções, intitulada “Ponto Nemo”, gravada em Espanha e Portugal, e com estreia anunciada para o próximo ano.

O título do filme alude ao ponto do oceano mais distante da terra, denominado “Ponto Nemo” ou “Polo da Inacessibilidade do Pacífico”, cenário desta produção de seis episódios, que mistura drama e fantasia, anunciaram as produtoras em comunicado.

Filmada na Galiza, em Girona (Espanha) e na ilha da Madeira (Portugal), a série conta com um elenco português composto pelas atrizes Margarida Corceiro e Sara Matos, que se juntam a nomes do cinema espanhol como Óscar Jaenada, Alba Flores, Nawja Nimri, Maxi Iglésias, Michelle Calvo, Eric Masip, María Isabel Díaz e Miguel de Lira.

Esta “mega produção de ficção científica” estreia-se na Prime Vídeo no próximo ano e é a segunda coprodução entre a RTP e a Prime Video, depois de “Operação Maré Negra”, que contou com três temporadas.

Realizada por Denis Rovira, e com argumento de Daniel Martín Sáez e Daniel Benmayor - especifica a RTP em comunicado -, esta série, que junta as produtoras portuguesas e a RTP à Ficcion Producciones, é um dos “projetos mais ambiciosos das coproduções portuguesas e espanholas, que reuniu um orçamento de quase oito milhões de euros”.

A história centra-se num grupo de participantes de uma expedição oceanográfica formada por cientistas e pela Marinha Espanhola, que embarcam num navio para investigar e consciencializar o mundo sobre os problemas da ilha de plástico localizada no Pacífico Sul.

Contudo, uma forte tempestade vai arrastá-los para uma ilha localizada na extremidade do planeta e anteriormente habitada por soldados russos.

O lugar, cheio de mistérios e perigos, vai pôr à prova todas as capacidades e conhecimentos da equipa que terá de tentar sobreviver e sair do ponto mais afastado de qualquer lugar habitado da Terra: o Ponto Nemo.