"Eu e os Rapazes da Família Walter" é o mais recente sucesso da Netflix. A primeira temporada da série protagonizada por Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty e Marc Blucas estreou-se no dia 7 de dezembro e rapidamente chegou ao top diário do serviço de streaming em Portugal.

Esta terça-feira, 19 de dezembro, a produção ocupa o segundo lugar do ranking, ficando apenas atrás da série documental de Luísa Sonza. Já "The Crown" está na terceira posição do top.

"Eu e os Rapazes da Família Walter" é descrita como "uma comovente história de autodescoberta", que segue Jackie Howard após perder a família num trágico acidente. "Jackie deixa para trás uma vida privilegiada em Manhattan, Nova Iorque, e muda-se para o interior do Colorado para estar com a guardiã legal — Katherine, a melhor amiga da mãe, que está a criar 10 crianças com o marido, George", resume a Netflix.

"Enquanto se adapta ao novo lar rural e caótico, Jackie não perde a determinação de se manter concentrada no seu sonho de ser admitida em Princeton… ao mesmo tempo que tenta desvendar os sentimentos que tem pelos diametralmente opostos irmãos Walter: o fiável e culto Alex, e o misterioso e instável Cole. Enquanto Jackie tenta encontrar o rumo na nova vida, os sentimentos e as tensões que tenta negar ameaçam descarrilar tudo. Será ela capaz de encontrar o amor enquanto se mantém fiel a si própria?", adianta o serviço de streaming.