A 12 de outubro, às 22h20, estreia-se na FOX Life a oitava temporada de "Chicago Med". Os episódios do novo capítulo da série chegam ao canal todas as quintas-feiras.

A popular série vai continuar a seguir "o emocionante e caótico dia a dia do hospital mais movimentado da cidade, o Gaffney Chicago Medical Center, focando-se na equipa médica do departamento de emergência deste hospital fictício".

Na oitava temporada, no rescaldo do incêndio no apartamento de Will, Crockett, Ethan e Archer (Luigi Sottile) trabalham em conjunto para tentar salvar os sobreviventes. "A nova colega de Charles, Nellie (Lilah Richcreek Estrada), ajuda um paciente paranóico. Dylan (Guy Lockard) toma uma decisão que muda sua vida. Para além dos emocionantes casos médicos, esta temporada traz consigo muitas surpresas e caras conhecidas do passado", adianta a FOX live.

ESTREIA: quinta-feira, dia 12 de outubro, às 22h20

Emissão: quintas-feiras, às 22h20