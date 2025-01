Desde a estreia em abril de 2020, no início da pandemia, que "Gangs of London" tem conquistado espectadores por todo o mundo.

Sem novos episódios desde outubro de 2022, foi revelado esta quarta-feira o trailer da terceira temporada da premiada série britânica, aclamada pela história, ação e interpretações, mas também criticada pela sua enorme violência.

O 'thriller' de drama criado por Gareth Evans ("The Raid") a partir de um videojogo de 2006 tem sido comparada a uma espécie de "Peaky Blinders" de Londres, avançando 100 anos no mundo do submundo e a rivalidade entre duas das suas famílias, os Wallace e os Dumani.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

A sinopse oficial destaca: "Elliot, o antigo polícia infiltrado que se tornou gangster, atua agora como um criminoso de alto nível ao lado dos Dumani, mas o seu negócio torna-se um caos quando o seu carregamento é atingido, resultando na morte de centenas de civis por toda a Londres. A confusão que se segue atrai a atenção das autoridades, colocando os gangues de Londres sob pressão como nunca antes e os efeitos contínuos - tanto pessoais como profissionais - terão consequências devastadoras para todos, desde os Wallaces, a Luan, a Lale e aos gangues das ruas. Na luta implacável pelo controlo do submundo do crime de Londres, ninguém está seguro. Isto não foi acidente – foi um ataque calculado. Mas quem está a puxar os cordelinhos?"

Regressam os atores Ṣọpẹ́ Dìrísù como Elliot Carter, Joe Cole como Sean Wallace e Michelle Fairley como a mãe Marian Wallace, além de Lucian Msamati, Brian Vernel, Narges Rashidi e Asif Raza Mir, a quem se juntam nos novos episódios Andrew Koji, Richard Dormer e T’Nia Miller.

A série chega em data a anunciar em março na plataforma sky, faltando ainda revelar os pormenores específicos para Portugal, onde as duas primeiras temporadas estão disponíveis na SkyShowtime e na Max.