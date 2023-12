No final dos anos 1990 e no início da década de 2000, "Friends", com Matthew Perry, e o drama "Serviço de Urgência", com George Clooney, eram duas das séries mais populares da televisão.

Em entrevista ao Deadline, George Clooney começou por recordar que as duas produções eram gravadas lado a lado. "Conheci o Matt [Matthew Perry] quando ele tinha 16 anos. Costumávamos jogar padel juntos. Ele era cerca de 10 anos mais novo que eu. E era um rapaz ótimo, engraçado, engraçado, engraçado", contou.

Ao site, Clooney revelou que o colega confessava que só queria "participar numa comédia normal" e que isso o faria "o homem mais feliz do mundo". "Ele provavelmente foi um dos melhores de todos os tempos. E não estava feliz. Isso não lhe trouxe alegria, felicidade ou paz", acrescentou.

"Ver isso a acontecer - estávamos na Warner Bros, estávamos um ao lado do outro — foi difícil de ver porque não sabíamos o que estava a acontecer com ele (...) Sabíamos que ele não estava feliz e não tinha ideia de que tomava cerca de 12 comprimidos de Vicodin por dia e todas as coisas sobre as quais ele falou, todas aquelas coisas dolorosas", acrescentou o ator norte-americano na entrevista.

"Apenas mostra que sucesso, dinheiro e todas essas coisas não trazem felicidade automaticamente. Tens que estar feliz contigo mesmo e com a tua vida", rematou.