"Griselda" chega à Netflix no início de 2024 e vai contar com Sofia Vergara como protagonista. Esta semana, nas redes sociais, o serviço de streaming revelou imagens dos episódios da minissérie.

A produção é inspirada na vida da astuta e ambiciona empresária colombiana Griselda Blanco, uma mãe dedicada que criou um dos mais lucrativos cartéis da história. A mistura letal de selvajaria inesperada e encanto pessoal que caraterizavam Blanco ajudaram-na a gerir o negócio e a família na perfeição e levaram à alcunha de "madrinha".

Veja as imagens:

Além de protagonizar a série, Sofía Vergara assume também o papel de produtora executiva. A atriz e Luis Balaguer, produtor executivo, "desenvolveram o projeto ao longo de oito anos na Latin World Entertainment antes de o trazerem para a Netflix".

Sofia Vergara é também acompanhada pelo compatriota colombiano Andrés Baiz, que vai realizar a minissérie dramática.

O projeto é um dos mais recentes do argumentista/produtor executivo Eric Newman ao abrigo do seu acordo geral com a Netflix. Ingrid Escajeda assume as funções de diretora de produção, argumentista e produtora executiva. Doug Miro e Carlo Bernard são também produtores executivos.