O ator Miloš Biković foi afastado do elenco da popular série de TV "The White Lotus", anunciou um porta-voz do canal norte-americano após as ligações do sérvio com a Rússia provocarem fortes protestos por parte da Ucrânia.

Um porta-voz da HBO, ouvido pela France-Presse, declarou simplesmente no sábado: “Decidimos separar-nos de Miloš Biković e o seu papel será reestruturado”.

Biković, que foi escolhido para a terceira temporada da premiada comédia negra há apenas algumas semanas, protestou contra a decisão, considerando-a um “triunfo do absurdo e a derrota da arte”.

Quando a HBO anunciou originalmente o elenco de “The White Lotus”, incluindo Biković, a 12 de janeiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia deixou explicitamente o seu claro descontentamento.

Numa partilha nas redes sociais, o governo ucraniano afirmou que o ator “apoiava a Rússia desde o início da invasão em grande escala” do país vizinho, lançada por Moscovo a 24 de fevereiro de 2022.

Nesse sentido, acrescentou: “HBO, está certo que trabalhe com uma pessoa que apoia o genocídio e viola o direito internacional?”

Na sua conta na rede social X (antigo Twitter), Biković afirmou no sábado que não apoia nenhuma guerra, citando a sua experiência de crescer durante conflitos na extinta república da Jugoslávia.

"Cresci num país devastado pela guerra. Aos 11 anos, suportei dias e noites em abrigos enquanto a minha terra natal e a minha cidade natal eram bombardeadas. Nunca poderia desejar tamanha devastação a ninguém", disse em sua defesa.

Biković enfatizou que deseja que todos os conflitos ativos em todos os lugares “cessem e que os princípios do amor prevaleçam”.

Em 2018, o presidente russo Vladimir Putin concedeu a Biković a Medalha Pushkin pelas suas contribuições à cultura russa e posteriormente concedeu-lhe a cidadania russa.

“É uma grande honra dizer hoje: a Rússia é minha pátria”, escreveu então o ator.

Em 2019, disse ter sido proibido de entrar na Ucrânia “por razões de segurança nacional”.