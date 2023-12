A série documental "John Lennon: Homicídio sem julgamento" estreou-se esta quarta-feira, dia 6 de dezembro, na Apple TV+. A produção de três episódios conta com narração de Emmy Kiefer Sutherland ("24").

Em comunicado, o serviço de streaming adianta que a série documental conta com entrevista exclusivas com testemunhas oculares e imagens inéditas da cena do crime, dando uma "nova luz sobre a vida e homicídio" do músico. A investigação e condenação de Mark David Chapman também é analisada ao detalhe durante os episódios.

Veja o trailer:

Para a série, a equipa teve acesso a documentos exclusivos da polícia de Nova Iorque. "John Lennon: Homicídio sem julgamento" conta ainda com entrevistas a Richard Peterson (taxista que testemunhou o tiroteio), Jay Hastings (porteiro do prédio Dakota e que ouviu as últimas palavras do músico) ou Yoko Ono.

"Pela primeira vez, figuras importantes da vida e morte de John Lennon, incluindo amigos, médicos e investigadores, partilham memórias pessoais e revelam o que aconteceu na noite do seu homicídio", resume a Apple TV+.