"Rececionista Pokémon" estreou-se esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, na Netflix, e já tem colhido elogios da imprensa internacional. Por exemplo, para o Decider, a série é a mais fofinha do ano do serviço de streaming.

A primeira temporada conta com quatro episódios de 14-20 minutos. "Rececionista Pokémon" é apresentado como "um ambicioso projeto em stop-motion produzido pelos aclamados criativos da dwarf studios, é a primeira produção em colaboração com a The Pokémon Company".

Os episódios decorrem numa estância Pokémon numa ilha do sul e contam a história de uma nova rececionista chamada Haru, que lentamente entra num percurso de autodescoberta enquanto desempenha a sua função. "Esta série encantadora acompanha Haru, a nova rececionista que se dedica a cuidar dos Pokémon ao lado do pessoal mais experiente do hotel onde ela trabalha. À medida que aprende a fazer os hóspedes felizes, Haru embarca numa jornada de aventura, amizade e autodescoberta", resume a Netflix.

A série conta com realização de Iku Ogawa e argumento de Harumi Doki.

Veja o trailer: