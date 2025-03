Jon Hamm está de volta à TV com o seu primeiro papel como protagonista desde que terminou em 2015, a série que lançou a sua carreira: "Mad Men".

Num reencontro com a Apple TV+, com quem trabalhou recentemente como ator convidado na terceira temporada de "Morning Glory", a proposta chama-se "In Your Friends & Neighbors", onde interpreta Coop, um homem rico e titã das finanças que vê a vida de sonho desmoronar com estrondo e decide que a melhor solução é roubar os vizinhos.

"Depois de cair em desgraça e ser demitido, um gestor de fundos especulativos recentemente divorciado recorre ao assalto às casas dos seus vizinhos no bairro rico de Westmont Village e descobre que os segredos escondidos por trás das fachadas são mais perigosos do que ele poderia imaginar", resume a plataforma.

Completam o elenco Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan.

A série já foi renovada para uma segunda temporada ainda antes da estreia com dois dos nove episódios a 11 de abril, seguidos pelo lançamento de um por semana todas as sextas-feiras até 30 de maio.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.