"King & Conqueror", uma aguardada série da BBC que junta os atores James Norton e Nicolaj Coster-Waldau, foi comprada pela Warner Bros. Discovery, foi anunciado na quarta-feira.

Portugal é um dos países onde a produção britânica com oito episódios ficará disponível já a partir de 28 de agosto na plataforma de streaming HBO Max, apenas quatro dias após a estreia no canal BBC One.

Escrito por Michael Robert Johnson ("Sherlock Holmes") e com o primeiro episódio realizado por Baltasar Kormákur ("Evereste", "Dois Tiros"), o novo drama histórico filmado na Inslândia baseia-se nas figuras icónicas do século XI Harold de Wessex e William da Normandia, respetivamente James Norton (das séries como "Happy Valley" e "Grantchester") e Nicolaj Coster-Waldau ("A Guerra dos Tronos").

"A história de um conflito que definiu o futuro de um país – e de um continente – durante mil anos, cujas raízes remontam a décadas e se estendem por duas dinastias familiares interligadas, lutando pelo poder em dois países e num mar revolto. Harold de Wessex e William da Normandia eram dois homens destinados a encontrar-se na Batalha de Hastings, em 1066; dois aliados sem pretensão ao trono inglês, que se viram forçados pelas circunstâncias e pela obsessão pessoal a uma guerra pela posse da coroa", resume a apresentação oficial.

No vasto elenco internacional de apoio destacam-se ainda atores como Emily Beecham, Clémence Poésy, Eddie Marsan, Juliet Stevenson, Jean-Marc Barr e Luther Ford.

