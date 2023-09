A Marvel Studios avançou com uma grande reorganização nas datas de lançamento das suas séries no Disney+.

Segundo a revista The Hollywood Reporter (THR), as razões são tanto práticas como estratégicas: à greve dos argumentistas e atores de Hollywood que está a ter um "impacto significativo" na produção e desenvolvimento soma-se o desejo da Marvel em tornar cada lançamento "um evento" para os fãs e público em geral, pelo que estender no tempo é uma estratégia mais prudente.

A meio de julho, o presidente executivo da Disney assumira uma rara desilusão pública com o lançamento comercial de produções, nomeadamente as da Marvel.

"Acredito que, no zelo para essencialmente aumentar significativamente o nosso conteúdo, para corresponder principalmente à oferta de streaming, acabámos por sobrecarregar o nosso pessoal muito para lá do que tinham sido em termos do seu tempo e da sua atenção", explicou Bob Iger numa entrevista ao canal CNBC durante a conferência anual de Sun Valley em Idaho.

E acrescentava: "A Marvel é um ótimo exemplo disso. Eles não estavam na indústria da TV a qualquer nível significativo. Não só aumentaram a produção de filmes, mas acabaram por fazer várias séries e, sinceramente, diluíram o foco e a atenção".

Uma vez que primeira temporada continua a ser a série original mais vista da Marvel no Disney+, é elevada a expectativa para o regresso de "Loki" com Tom Hiddleston e Owen Wilson: com direito a novo "teaser trailer" lançado esta segunda-feira, a THR confirma que a estreia a 6 de outubro será o único lançamento do outono.

A segunda temporada da premiada série de animação "What If…?" chegará a 25 de dezembro, quando era para ter sido um lançamento do início de 2023.

Já "Echo", 'spin-off' da série "Hawkeye", anunciado para 29 de novembro, passou para janeiro de 2024, enquanto a animação "X-Men ’97", prevista para este outono, passou para "o início de 2024".

Mais radical é a situação de "Agatha", 'spin-off' de "WandaVision" com Kathryn Hahn, que tem agora como título "Agatha: Darkhold Diaries": já pronta e com lançamento anunciado para o inverno de 2023, foi "empurrada" para o início do outono de 2024.

Mais incertas são as estreias de outras três séries por causa das greve de Hollywood: "Ironheart", focada na personagem de Riri Williams (Dominique Thorne), vista pela primeira vez em "Black Panther: Wakanda Para Sempre", prevista para este outono, foi removida completamente da agenda porque, apesar de já estar filmada, não é possível terminá-la; "Daredevil: Born Again", a continuação da série da Netflix, com estreia anunciada para a primavera de 2024, ficou parada a meio da rodagem, tal como "Wonder Man", com Yahya Abdul-Mateen II.