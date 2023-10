"Mentiras Passageiras" chegou à SkyShowtime esta segunda-feira, dia 9 de outubro, e é a primeira série de televisão produzida pelo realizador espanhol para um serviço de streaming. Ao seu lado, Pedro Almodóvar teve o seu irmão, Augustín, e Esther García.

O elenco conta com Elena Anaya, Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez e Susi Sánchez. A primeira temporada conta ainda com María Botto, Pedro Casablanc e Estefanía de los Santos como convidados especiais.

O primeiro episódio já pode ser visto no serviço de streaming e os restantes estreiam-se semanalmente, sempre às segundas-feiras.

Veja o trailer:

A série de comédia acompanha Lucía, que conseguiu ter a vida perfeita, o emprego, a casa e até o noivo quando, depois de uma merecida promoção a diretora-geral, é despedida e acusada de espionagem industrial. "Quando perde o emprego depois de ter sido vítima de uma conspiração, Lucía - que tem de provar a sua inocência - abre um negócio ilegal de tratamentos de beleza", adianta a SkyShowtime.

"Assim, Lucía realiza uma busca solitária para recuperar a sua vida e provar a sua inocência, escondendo a verdade dos que a rodeiam. E como uma mentira leva a outra, as coisas complicam-se. Mas Lucía não é a única que engana neste retrato irónico e contemporâneo sobre as aparências e as mentiras no mundo de hoje", resume o serviço de streaming.