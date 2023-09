A Amazon Prime Video e a TVI revelaram esta segunda-feira o trailer da nova versão de "Morangos com Açúcar".

Com dez episódios, a nova temporada da icónica série portuguesa que marcou gerações de espectadores exibida entre 2003 e 2012 (e com dois mil episódios) será lançada em outubro em simultâneo na plataforma e no canal televisivo.

"'Morangos com Açúcar' retrata o começo de um novo ano escolar no Colégio da Barra onde os novos estudantes conhecem os antigos. Dois grupos são formados. O popular, os verdadeiros influenciadores, e os alternativos, que procuram por novos caminhos e novas ideias. Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças. Mas, os caminhos que tomam são bastante diferentes, criando assim um desenrolar de histórias individuais que se entrelaçam em direção a um futuro emocionante e cheio de possibilidades", é a descrição oficial da nova série.

"Olívia (Madalena Aragão) e Miguel (Vicente Gil) vão liderar o elenco como par romântico. Conhecem-se uns dias antes do início das aulas, sem saber que vão ser colegas de turma, voltando a encontrar-se na Festa de Boas-vindas aos alunos do colégio. Durante a festa, uma aluna é vítima de cyberbullying. Envergonhada com a situação foge da festa e, mais tarde, desaparece de casa. Este é o primeiro de uma série de desaparecimentos misteriosos, todos aparentemente ligados ao cyberbullying. Cada caso é precedido pela exposição de um segredo ou de uma fraqueza indescritível. Qualquer um deles pode ser o próximo a desaparecer e a tensão é constante. Aqueles que têm segredos comprometedores tentam escondê-los a todo o custo", conclui a sinopse.

Madalena Aragão, Vicente Gil, Margarida Corceiro, Tomás Taborda, Cláudio de Castro, Beatriz Frazão, Rui Pedro Silva, António Van Zeller, Catarina de Carvalho, Oskar de la Fuente, Victoria Oliver, Simão Fumega e Gonçalo Braga fazem parte do elenco, a que se juntam, a partir do casting público e a fazer a sua estreia em TV, Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez.

A eles juntam-se os "veteranos" da série Rita Pereira (como Soraia Rochinha), Pedro Teixeira (Simão Navarro), Tiago Castro (Valter "Crómio" Matoso), Vítor Fonseca (José “Zé Milho”) e Sara Barradas (Diana Almeida), além de Fernanda Serrano, Graciano Dias, Sérgio Praia, Carla Maciel e Beatriz Godinho.

Uma segunda temporada, também com dez episódios, está anunciada para o início de 2024, enquanto a terceira está prometida para antes do próximo verão.

TRAILER.